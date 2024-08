Olimpíadas 2024: Atleta erra salto com vara e quase acerta cinegrafista

A atleta britânica Holly Bradshaw errou o salto com vara nas Olimpíadas 2024, quase acertou o cinegrafista e caiu no choro

Nesta segunda-feira, 5, aconteceu uma competição de salto com vara nas Olimpíadas de 2024, que estão acontecendo em Paris, na França. A atleta britânica Holly Bradshaw foi eliminada da competição após cair em uma das provas.

Além do salto não atingir a altura mínima de 4,40 metros, Holly caiu e quase atingiu o cinegrafista presente no local. A atleta de 32 anos se preparou, correu, mas caiu para o espaço lateral da área de prova e quase atingiu o profissional que fazia a cobertura do evento.

A imagem viralizou nas redes sociais e também gerou risos em alguns internautas, porém Holly caiu no choro e foi consolada pela colega de equipe Molly Caudery. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, Holly conseguiu levar a medalha de bronze, Porém, em 2024, com a eliminação dela e com a desistência de Caudery, a equipe britânica deixou a competição.

Az önce kadınlar sırıkla atlamada Holly Bradshaw’un başına şöyle bir şey geldi. Kadın az daha kameramanın üstüne düşecekti. #Olympicspic.twitter.com/y4qRft0OeW — D. (@Microphe) August 5, 2024

Nadadora expulsa

Na semana passada, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira foi expulsa e precisou voltar para casa por sair sem autorização durante as Olimpíadas de 2024. Agora, a situação se repetiu com a nadadora paraguaia Luana Alonso, que foi punida após deixar o alojamento para visitar um parque de diversões em Paris, na França.

Segundo informações do Comitê Olímpico do Paraguai, Luana Alonso foi expulsa por replicar um comportamento que comprometeu a delegação paraguaia: “A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”, informaram em um comunicado oficial.

Vale destacar que Luana já havia finalizado suas provas na competição, mas, mesmo assim, ainda estava na vila olímpica e precisava da autorização do comitê para sair das dependências. No entanto, a nadadora decidiu ignorar as regras e usou as redes sociais para compartilhar fotos no parque de diversões, o que resultou em sua expulsão.

Vale mencionar também que Luana deixou a disputa sem medalhas e anunciou sua aposentadoria assim que participou da competição: “Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo”, disse.