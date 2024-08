Nadadora é expulsa e volta para casa após sair sem autorização nas Olímpiadas

Após atleta brasileira ser expulsa pelo mesmo motivo, nadadora paraguaia foi mandada de volta para casa após sair sem autorização nas Olimpíadas

Na semana passada, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira foi expulsa e precisou voltar para casa por sair sem autorização durante as Olimpíadas de 2024. Agora, a situação se repetiu com a nadadora paraguaia Luana Alonso, que foi punida após deixar o alojamento para visitar um parque de diversões em Paris, na França.

Segundo informações do Comitê Olímpico do Paraguai, Luana Alonso foi expulsa por replicar um comportamento que comprometeu a delegação paraguaia: “A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”, informaram em um comunicado oficial.

Vale destacar que Luana já havia finalizado suas provas na competição, mas, mesmo assim, ainda estava na vila olímpica e precisava da autorização do comitê para sair das dependências. No entanto, a nadadora decidiu ignorar as regras e usou as redes sociais para compartilhar fotos no parque de diversões, o que resultou em sua expulsão.

Vale mencionar também que Luana deixou a disputa sem medalhas e anunciou sua aposentadoria assim que participou da competição: “Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo”, disse.

“Vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve", escreveu Luana, que usou as redes sociais para mostrar que já está em casa. Apesar de defender seu país, ela mora nos Estados Unidos.

O que aconteceu com a nadadora brasileira expulsa?

No domingo, 28, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, desabafou nas redes sociais sobre sua situação após deixar as imediações das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Enquanto retornava ao Brasil, a atleta lamentou a decisão e se comprometeu a provar sua inocência.

Nos stories do Instagram, Ana Carolina apareceu ainda no aeroporto, visivelmente abalada com a expulsão e se pronunciou sobre o ocorrido: “Não consegui contato com ninguém no momento em que saí da sala que me anunciaram que estava fora por má conduta”, ela lamentou a situação e prometeu provar sua inocência.