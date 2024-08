Fã compra chuteira de Neymar por valor exorbitante em leilão; saiba quanto

Uma chuteira do jogador da seleção brasileira Neymar Jr foi leiloada em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul; saiba quanto a pessoa pagou

Na última segunda-feira, 19, aconteceu o leilão do projeto RennovaSul em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul. Diversos itens de grandes nomes do esporte foram disponibilizados para arremate, e um dos mais concorridos foi uma chuteira do jogador da seleção brasileira Neymar Jr.

Um fã do jogador desembolsou um valor alto para levar o item para casa. A chuteira usada e autografada pelo camisa 10 foi arrematada por R$ 57 mil. Foram leiloadas também camisas do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, experiências no GP São Paulo de Fórmula 1, na Stock Car e na Porsche Cup.

O leilão organizado pelo Grupo Innova Steel, realizado no WTC Events Center em São Paulo, conseguiu levantar mais de R$ 1 milhão. Esse montante será utilizado para construir 200 casas populares destinadas às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com informações da Contigo.

Amanda Kimberlly mostra nova foto de Helena, sua filha com Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly iniciou a tarde da última terça-feira, 20, com uma foto bastante especial! Em suas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores um novo registro fofíssimo da filha, Helena. A pequena, de 1 mês de vida, é fruto de uma relação com o jogador Neymar Jr.

Através de seus stories no Instagram, Amanda publicou uma imagem mostrando detalhes do rostinho da bebê, que aparece dormindo. "Bochechas e boquinha", derreteu-se a mamãe coruja na legenda da postagem. Veja a foto.

Filha caçula de Neymar, Helena completará 2 meses no início de setembro. Recentemente, a pequena celebrou com muito amor a chegada de seu primeiro mês de vida, com direito a festinha intimista em casa. Neymar Jr também comemorou a data especial. O atleta brasileiro compartilhou uma foto da caçula em seus stories no Instagram: "1º mês da Helena", escreveu ele.