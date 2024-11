Bruna Biancardi registra momento romântico com Neymar Jr.: “Dias felizes”

Em álbum de fotos compartilhadas nas redes sociais, Bruna Biancardi apareceu curtindo momentos na praia e no safári com a família

Nesta sexta-feira, 15, Bruna Biancardi abriu o álbum de fotos da família no Brasil e mostrou um clique dormindo abraçadinha com o companheiro, Neymar Jr. A publicação também mostra fotos fofas de Mavie, filha do casal.

"Dias felizes, com pessoas que amamos! Nos vemos em breve", legendou a influenciadora. Em um dos cliques, Biancardi surge com a pequena e os cachorros da família aproveitando uma praia. A empresária também compartilhou fotos colorindo um livro com o parceiro, aproveitando a festa de um ano da filha e visitando uma fazendinha.

Os fãs da empresária não deixaram de admirar os momentos da família: "Os dois dormindo são perfeitos", escreveu uma, "O sorriso da Mavie é a coisa mais linda", elogiou uma segunda, "A bebê mais risonha desse Instagram", comentou um outro, "Neymara é muito linda", brincando sobre a semelhança da filha do casal com o craque.

No último fim de semana, Mavie ganhou uma festa de aniversário de um ano, que aconteceu na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A celebração teve como tema “Ateliê de Artes da Mavie“.

Neymar Jr.(32) e Bruna Biancardi(30) celebraram o primeiro ano de vida de Mavieno início de outubro, com uma festa no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita. Destino querido por Cristiano Ronaldo (39), o local fica na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, e tem preços altos para as diárias.

O quarto mais simples do resort escolhido por Neymar tem uma diária no valor de 7 mil Riyals sauditas , o que equivale a cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual. No site para efetuar as reservas do hotel, existem 10 opções disponíveis de quarto.

Já a opção mais luxuosa chega a custar 57.000 Riyals sauditas, para não-sócios com o café da manhã incluso. O custo da diária equivale a cerca de R$ 82,8 mil. O aluguel oferece uma vila de 359m², quatro banheiros e tem capacidade para receber 12 pessoas.