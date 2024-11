Neymar Jr pode se tornar pai pela quarta vez, diz colunista

Pai de três crianças, Neymar Jr estaria pensando em aumentar a família com Bruna Biancardi, que já é mãe de Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr pode se tornar pai pela quarta vez! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele estaria pensando em ter mais um filho com a influencer Bruna Biancardi.

Segundo a colunista, os amigos do casal já cogitam que eles podem aumentar a família em breve e dizem que o jogador de futebol se tornou um pai de família. Inclusive, os amigos dizem que vem mais um bebê por aí muito em breve, deixando até no ar um clima de que Bruna poderia estar grávida, mas sem confirmações.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do relacionamento com Carol Dantas, de Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi, e de Helena, de 4 meses, do affair com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi fez lembrancinha exclusiva para a família

Bruna Biancardi entregou para os familiares uma caixa sofisticada com fotos de Mavie para guardarem de recordação. A caixa foi enfeitada com o monograma da menina e o tema da festa, que foi Ateliê de Arte. Dentro da maleta, os familiares receberam um quadro de acrílico com fotos do crescimento de Mavie do primeiro mês de vida até os 12 meses.

"Eu vim mostrar uma que eu fiz que foi bem especial, porque a gente estava pensando em algo para a família, para os avós, tios, padrinhos, para que ficasse como lembrança do aniversário de 1 ano da Mavie. Como a gente não fez convite impresso, a gente pensou em algo para guardarem de recordação. Então ficou essa lembrancinha linda, como se fosse uma maletinha, com a identidade visual que eu já falei. Tem detalhes em couro, o monograma. Olha que linda que ficou: a gente misturou estampas. Abrindo, tem esse acrílico com 12 fotinhas da Mavie, para nossos familiares guardarem, ela desde o primeiro mês até agora. É pra guardar de lembrança", disse ela.

