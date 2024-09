Neymar encanta ao registrar momento fofo com Bruna Biancardi e Mavie

Enquanto curte temporada em família na Arábia Saudita, Neymar se derrete ao ver a namorada, Bruna Biancardi, ninando a filha, Mavie

Neymar Jr encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofíssimo com a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e sua filha Mavie, de apenas 10 meses. Nas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que está aproveitando muito os momentos em família durante sua temporada de treinos na Arábia Saudita.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Neymar se derreteu ao mostrar a namorada ninando a filha em seu colo em uma sala escura. Sem que ela percebesse, ele registrou a cena especial e publicou em sua conta. Na legenda, o jogador usou apenas um coração, mas deixou claro que está aproveitando ao máximo seus momentos em família.

Vale lembrar que após reatar seu relacionamento com o craque em julho deste ano, Bruna Biancardi contou que está passando uma temporada com ele. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou como ela e a filha estão se adaptando à casa nova e detalhou a rotina em família com o jogador de futebol no exterior.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Bruna está dividindo conteúdos sobre os costumes sauditas e também sobre os hábitos de sua família. Inclusive, ela detalhou como se organiza para cumprir os afazeres do dia, conciliando sua agenda com a rotina de treinos do namorado, que está prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal.

“Já tô me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois de almoçar e sair, bater perna, Bruna detalhou a rotina em família com o namorado e a herdeira. Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly.

