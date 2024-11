Futuro de Neymar Jr: Atleta pode ficar sem time em 2025

Neymar Jr pode ser alvo de reunião do time Al-Hilal, na Arábia Saudita, para definir o futuro dele no time e os rumores dizem que ele pode sair do clube

O jogador de futebol Neymar Jr pode ficar sem um time em 2025. De acordo com o colunista Bruno Andrade, do UOL Esporte, o atleta pode deixar o time Al Hilal em 2025.

Segundo a publicação, o jogador disputou apenas 7 partidas no clube e se machucou recentemente. Com isso, o clube deve fazer uma reunião no início de 2025 para definir se Neymar segue no time ou não. Inclusive, os rumores dizem que o contrato pode ser encerrado em comum acordo.

Caso fique sem time internacional em 2025, Neymar Jr pode voltar ao time Santos no Brasil. Por enquanto, o jogador e sua equipe não se pronunciaram sobre os rumores.

Atualmente, Neymar vive na Arábia Saudita com a namorada, Bruna Biancardi, e a filha Mavie, de 1 ano.

Neymar Jr exibe foto em família

Neymar Jr. encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito em família. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol postou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardi e da filha deles, Mavie, de 1 aninho, durante um passeio. Ainda no carrossel, o atleta posou com o pai, Neymar, e alguns amigos.

"Ótimos momentos com os amigos", escreveu ele na legenda, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, que tem apenas três meses, com Amanda Kimberlly.

O post recebeu diversos comentários dos internautas. "Lindos. Família linda", disse um seguidor. "Deus os abençoe ricamente", escreveu outro. "Que família linda", falou uma fã.

Mais cedo, Mavie roubou a cena a surgir fantasiada para comemorar o seu primeiro Dia das Bruxas. Em suas redes sociais, a influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao compartilhar fotos da herdeira fantasiada de 'monstrinha' ao lado de uma amiguinha, Marina. A menina é filha de sua melhor amiga, Hanna Carvalho, com Cauê Brinatti.