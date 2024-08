Namorada de goleira Lorena Silva vibra com vitória da Seleção Feminina de Futebol

Com vitória da Seleção Feminina de Futebol, namorada da goleira Lorena Silva celebrou resultado contra a Espanha; conheça a companheira da atleta

Nesta terça-feira, 6, a Seleção Feminina de Futebol do Brasil venceu a Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris! E quem torceu e vibrou pela vitória do time foi Carla Tatiane, namorada da goleira Lorena Silva. Em sua casa, a pedagoga usou verde e amarelo para torcer pela amada ao lado de familiares e amigos.

"Obrigada, Deus. A melhor goleira do mundo. Parabéns, meu amor. Que orgulho! Parabéns seleção feminina", declarou ela ao compartilhar uma foto da tela da televisão. Vale lembrar que vencendo a partida por quatro a dois, o time se classificou para a final contra os EUA.

Carla e Lorena começaram a namorar há quatro anos e constantemente trocam declarações de amor nas redes sociais. Há pouco tempo, inclusive, Lorena agradeceu Carla por cuidar de sua família. "Quem ganha o maior presente sou eu por ter uma mulher incrível ao meu lado", disse ela sobre a namorada.

Quem é a namorada de Lorena Silva

Carla Tatiane é pedagoga e mãe de Davy, de 11 anos de idade, fruto de um relacionamento anterior e considerado parte da família de Lorena Silva. O casal também tem duas calopsitas e dois cachorros de estimação.

Em 2021, quando completaram de dois anos de namoro, Carla publicou uma declaração apaixonada para Lorena nas redes sociais. "Hoje comemoramos 2 anos juntas e fazem 2 anos que sou completamente realizada. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por ser quem tu é e muito obrigada por todo o amor e carinho que tem pelo nosso príncipe. Peço a Deus que continue nos abençoando e que possamos comemorar mais 10, 20, 50 anos, até quando Deus permitir, feliz 2 anos. Te amo.", disse ela.

Em resposta, a goleira também se declarou e mencionou o carinho por Davy. "Chegou o nosso dia!! Dia em que te conheci, já são 2 anos na melhor companhia do mundo. Você me deu a melhor família em que eu poderia sonhar em ter, são dois anos que sou a mulher mais feliz do mundo. Obrigada por tudo, por segurar minha mão nos momentos bons e nos momentos ruins. Obrigada por ser essa mulher incrível que você é!! Obrigada por tudo! Eu te amo", declarou.