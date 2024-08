Nadadora paraguaia se pronuncia sobre expulsão das Olimpíadas: “Nunca”

Esclareceu! Nadadora paraguaia rompe o silêncio após ser mandada de volta para casa por sair sem autorização da Vila Olímpica

Nos últimos dias, circularam rumores de que a nadadora paraguaia Luana Alonso teria sido punida após deixar o alojamento para visitar um parque de diversões em Paris, na França. No entanto, a atleta rompeu o silêncio e negou a expulsão, embora não tenha revelado o motivo que levou sua saída das Olimpíadas sob ordens do Comitê Olímpico do Paraguai.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Luana compartilhou uma foto com a bandeira dos Estados Unidos. Apesar de ser paraguaia, ela vive no país estrangeiro e já está de volta em casa após a suposta expulsão da competição. Em sua declaração, ela usou a rede social para desmentir os rumores sobre sua saída polêmica das Olimpíadas.

“Só queria esclarecer que nunca me tiraram ou me expulsaram de nenhum lado, deixem de difundir informação falsa. Não quero dar nenhum comunicado, mas também não vou deixar que mentiras me afetem”, disse a atleta. Por outro lado, segundo informações do Comitê Olímpico do Paraguai, Luana foi expulsa por replicar comprometer a delegação paraguaia.

“A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”, informaram em um comunicado oficial. Ao que tudo indica, Luana teria solicitado autorização para deixar as dependências esportivas e ir ao parque, no entanto, teria retornado sem permissão, o que ocasionou a expulsão.

É importante destacar também que a nadadora já havia finalizado suas provas na competição, mas, mesmo assim, precisva permanecer na Vila Olímpica. Inclusive, em suas redes sociais, Luana compartilhou uma declaração dando a entender que estava se aposentando do esporte depois de perder a disputa pela medalha nos primeiros dias das Olimpíadas.

“Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo. Vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração”, disse a atleta, que finalizou com um ‘até breve’.

Nadadora brasileira também enfrentou expulsão:

No domingo, 28, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, desabafou nas redes sociais sobre sua situação após deixar as imediações das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Enquanto retornava ao Brasil, a atleta lamentou a decisão e se comprometeu a provar sua inocência.

Para quem não acompanhou, Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos teriam deixado a Vila Olímpica sem autorização, o que é considerado um ato de indisciplina. Enquanto o atleta recebeu apenas uma advertência, a nadadora contestou a decisão e foi punida com o desligamento da delegação. Depois, a atleta se manifestou visivelmente abalada.