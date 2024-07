Jornalistas da Globo que estão em Paris deixaram o estúdio em Trocadero, ponto turístico com vista para Torre Eiffel, após uma ameaça de bomba

Jornalistas da Globo que estão em Paris para a cobertura das Olimpíadas precisaram deixar o estúdio montado no Trocadero, ponto turístico com vista para Torre Eiffel, após uma ameaça de bomba na noite desta segunda-feira, dia 29 (e madrugada de terça, dia 30, na França). E o apresentador Marcelo Barreto entrou ao vivo na programação do Sportv para dar detalhes da situação enfrentada pelos profissionais.

"Eu tinha saído para jantar entre uma entrada ao vivo e outra. Quando voltei, fui barrado aqui no portão. Disseram que havia uma ameaça de bomba. Para tranquilizar todo mundo, porque sei que as famílias da nossa equipe estão assistindo. Mães, filhos e cônjuges, fiquem tranquilos! Quando se fala aqui em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, pode ser uma mochila largada que alguém esqueceu", disse ele.

Durante as Olimpíadas, o estúdio recebe jornalistas de diferentes países. Todos precisaram sair do local. "Não tem jeito, não tem como escapar do procedimento. Chama-se o caminhão do esquadrão anti-bombas, e eles vêm fazer uma análise. A nossa equipe teve que sair do estúdio. Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão. Estou tentando falar aqui no limite da tranquilidade, mas sem deboche. Nunca é bobagem, é precaução", continuou Barreto.

"Está tudo tranquilo. Tem muitos policiais, mas não tem um agito, uma correria, uma grande preocupação. Estamos bem, estamos seguros", encerrou Barreto.

Jornalista da Band enfrenta tensão em Paris durante cobertura da Olimpíada

Recentemente, a jornalista Sonia Blota, correspondente da Band na França, também teve sua cobertura da Olimpíada de Paris-2024 interrompida. Enquanto gravava em frente ao Arco do Triunfo, a polícia ordenou a evacuação do local em razão de uma ameaça de bomba. E a CARAS Brasilentrou em contato com a Band para saber como estava a repórter após o episódio.