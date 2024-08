Nadador revela que atletas encontraram vermes em comida da Vila Olímpica

O nadador Adam Peaty, da Grã-Bretanha, afirmou que competidores encontraram vermes nas refeições oferecidas na Vila Olímpica

O nadador Adam Peaty, da Grã-Bretanha, reclamou da qualidade da comida oferecida na Vila Olímpica. Em entrevista ao jornal 'The I', o atleta afirmou que competidores encontraram vermes no alimento e disse que o nível das refeições oferecidas pela organização das Olimpíadas deixou muito a desejar.

"O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente", relatou Peaty.

O nadador também criticou o que ele descreveu como a "narrativa de sustentabilidade". Os organizadores das Olimpíadas prometeram que 60% das refeições seriam sem carne, com um terço delas sendo à base de vegetais. "A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar?", disse. As informações são do portal GE.

Nadadora é expulsa e volta para casa após sair sem autorização nas Olímpiadas

Na semana passada, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira foi expulsa e precisou voltar para casa por sair sem autorização durante as Olimpíadas de 2024. Agora, a situação se repetiu com a nadadora paraguaia Luana Alonso, que foi punida após deixar o alojamento para visitar um parque de diversões em Paris, na França.

Segundo informações do Comitê Olímpico do Paraguai, Luana Alonso foi expulsa por replicar um comportamento que comprometeu a delegação paraguaia: “A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”, informaram em um comunicado oficial. Leia mais!