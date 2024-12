Filho de Wagner Moura faz raríssima aparição com o ator; veja as fotos

Ao desembarcar em aeroporto ao lado do pai, filho de Wagner Moura, Bem Moura, faz raríssima aparição em público com o famoso

O filho de Wagner Moura, Bem Moura, de 18 anos, foi fotografado ao lado do pai nesta quarta-feira, 04, ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. O jovem é o herdeiro mais velho do famoso com a fotógrafa Sandra Delgado, com quem tem também Salvador, de 15 anos, e José, de 13.

O ator e o filho chegaram ao Brasil, porque o famoso será homenageado na CCXP com um painel especial no Palco Thunder relembrando sua trajetória. Além de ter feito grande sucesso com projetos nacionais, como Tropa de Elite, o artista foi destaque este ano na produção internacional Guerra Civil ao lado de outras estrelas de Hollywood.

É bom lembrar que Wagner Moura está morando há sete anos nos EUA e é casado há mais de 20 anos com a mãe de seus filhos.

Veja as fotos do filho de Wagner Moura com o ator:

Fotos: Araujo/Agnews

Wagner Moura revela que já quebrou o nariz de um homem

O ator Wagner Moura contou uma curiosidade da época em que gravou o filme Tropa de Elite, no qual interpretou o Capitão Nascimento. Em entrevista no podcast PodPah, ele contou que quebrou o nariz de um homem durante uma preparação para a cena.

"A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", disse ele, e completou: "Todo personagem que você faz, você tem ele dentro de você, você não vai buscar nada que você não conhece, eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência, o processo com o Bope foi muito pra acordar essa agressividade, essa violência".

Além disso, ele contou que teve uma preparação muito intensa para o primeiro filme. "Os caras do Bope falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos que a polícia", afirmou ele. Porém, ele contou que precisou ser convencido para gravar a sequência. "Mas aí o Zé Padilha (diretor) foi muito bom no convencimento, me ligou bastante", comentou.

