Morre o jogador de futebol Michel, aos 33 anos, na Bahia

O jogador de futebol Michel, que atuava como zagueiro, faleceu aos 33 anos em decorrência de um acidente fatal na Bahia. Entenda o que aconteceu

O jogador de futebol Michel, que era zagueiro no Portuguesa-RJ, faleceu aos 33 anos de idade no último final de semana. De acordo com o site Globo Esporte, o rapaz era ex-atleta do Fluminense-PI e morreu ao sofrer um acidente de carro na Bahia.

O atleta estava indo para o Rio de Janeiro quando o carro dele se envolveu em um acidente e ele não resistiu aos ferimentos.

Quando estava no Fluminense-PI, Michel fez parte do grupo que conquistou o título do Campeonato Piauiense e Série D do Campeonato Brasileiro.

O time Portuguesa-RJ lamentou a morte do jogador e informou que acionará o seguro de vida para dar o suporte para a família dele. “Estamos profundamente consternados com essa perda irreparável e externamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Michel”, informaram.

Por sua vez, o antigo clube dele, o Fluminense-PI, também falou sobre a triste notícia. "É com imenso pesar que o Fluminense Esporte Clube recebe a notícia do falecimento do nosso ex-zagueiro Michel Pereira. Michel foi titular absoluto e capitão do vaqueiro em 2022 na campanha que nos trouxe nosso primeiro título da primeira divisão do Piauiense. O Fluminense externa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos desse grande profissional que era Michel", informaram.

Outro acidente fatal

Fundador da igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, faleceu aos 52 anos de idade. A morte dele aconteceu neste domingo, 17, após ele sofrer um acidente de moto no interior de São Paulo.

O falecimento foi confirmado por um comunidade oficial compartilhado pela igreja nas redes sociais. “Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, informaram.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Rina se acidentou em um passeio de moto e sofreu múltiplas fraturas. Ele estava com os colegas do motoclubes da igreja que frequentava.