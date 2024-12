Vitor Kley ressalta maturidade e revela sensibilidade em 2024: 'Homem também chora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vitor Kley revela lado sensível e fala sobre maturidade

Vitor Kley (30) encerra 2024 com um passo para um novo começo na música no novo ciclo que se inicia dentro de alguns dias. Após passar o ano sem lançamentos solo, ele retornou no início de dezembro com o single De Novo. O nome não é um acaso, já que marca o seu carinho com os fãs e o desejo de continuar fazendo arte.

Em entrevista à CARAS Brasil no TikTok Awards, o artista revela um lado pessoal pouco mostrado na sua vida discreta, mesmo sendo uma figura pública de notoriedade. Criativo e talentoso, ele fala sobre maturidade e sensibilidade masculina.

"De Novo é uma música que é simplesmente uma volta, né? Um recomeço. A gente fazia mais de ano que não lançava música, não lançava singles, não mudava de cores, não mudava de roupa. Então, acho que antes de acabar esse ano, o mínimo que eu podia fazer para as pessoas que gostam do meu som é presentear com alguma coisa. E essa alguma coisa é muito especial, sabe? De Novo é uma música que acho que traz uma nova sonoridade, que traz um novo Vitor, uma nova fase, uma nova liberdade, uma nova alegria. E... estamos de volta? De Novo", conta.

A maturidade é uma realidade na vida pessoal do cantor. Durante a entrevista, ele revela se inspirar nas relações da vida para compor novas músicas. Amizade com uma ex-namorada? O que para muitos é impossível, para o Vitor é algo natural que deve ser vivido.

"Eu sou muito amigo das minhas ex, mas assim, quando eu termino eu escrevo muito, inclusive De Novo, começa por aí. A música começa por uma recaída que eu tive com uma ex-namorada, e no meio da canção eu falei: 'Opa, mas pode ser alguma coisa, algum vício da pessoa, alguma coisa que a pessoa tem que fugir'. Às vezes é da gente mesmo, às vezes quer fugir da gente, mas a gente acaba se encontrando novamente, em outros caminhos lá na frente, então é assim que eu lido, escrevendo canções, sofrendo um pouquinho como sempre, não tem como fugir de sofrer, mas transformando isso de alguma forma em algo bom", explica.

Masculinidade frágil não está no vocabulário do cantor. Ele revela ser um homem sensível que não se protege em um escudo à prova de emoções. O processo criativo para suas canções é um momento em que as lágrimas rolam naturalmente, assim como situações delicadas da vida.

"Eu sou um homem que chora muito, eu já fui mais chorão, acho que hoje com a maturidade consigo controlar um pouquinho mais o choro, mas vou me considerar um cara que é super emocionado, assim tanto naquele lance de se jogar, quanto nesse lance de chorar, quando sofre, quando dói. O homem também chora. Normalizem", conclui.

VEJA PERFORMANCE VITOR KLEY COM A MÚSICA DE NOVO:

