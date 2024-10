Viúva revela que atendeu pedido de Maguila: 'Fizemos isso ontem'

Durante o velório de Maguila, a viúva dele, Irani Pinheiro, contou que atendeu a vontade do ex-atleta e doou seu cérebro para estudos científicos

O velório do ex-boxeador brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, acontece nesta sexta-feira, 25, em São Paulo, em uma cerimônia aberta ao público. Durante a cerimônia de despedida, a viúva dele, Irani Pinheiro, contou que atendeu a vontade do ex-atleta e doou seu cérebro para estudos científicos.

"Resolvemos até em vida mesmo a doação do cérebro dele para estudos por conta da doença. Fizemos isso ontem", disse Irani Pinheiro durante a coletiva de imprensa dada durante o velório conforme noticiou o portal g1. Segundo os familiares, o órgão vai para o banco de cérebros da Universidade de São Paulo (USP), onde já estão os cérebros do ex-boxeador Eder Jofre e do ex-jogador da seleção Bellini.

Natural de Aracaju, Maguila teve uma carreira de 17 anos no boxe, conquistando 77 vitórias, 61 delas por nocaute, e acumulando sete derrotas. Lutando na categoria peso-pesado, ele era famoso por seu potente soco de direita.

Diagnóstico de Maguila

Ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC) em 2013, que é uma doença sem cura e a causa pode ter sido os golpes que ele levou na cabeça durante os seus anos de luta. Ele vivia no interior de São Paulo e recebia cuidados contra a doença.

Em entrevista à Contigo!, o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião, esclareceu sobre a doença que causou a morte do ícone do esporte e explicou que a condição é conhecida como “síndrome do boxeador”, uma doença neurodegenerativa associada a lesões repetidas na cabeça, comum entre boxeadores e atletas de esportes de impacto.

Em 2018, uma reportagem do site Globo Esporte revelou que Maguila e sua família aceitaram doar o cérebro dele com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a demência pugilística.

