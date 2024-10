Tata Werneck faz homenagem para Paulo Gustavo: 'Para sempre'

Tata Werneck usou as suas redes sociais para homenagear o amigo Paulo Gustavo, que completaria 46 anos nesta quarta-feira, 30

Nesta quarta-feira, 30, Paulo Gustavo completaria 46 anos de vida. A data até mesmo ficou conhecida como Dia do Humor em homenagem ao humorista que morreu em 2021 devido à complicações causadas pelo Covid-19.

Em sua conta no Instagram, Tata Werneck fez questão de compartilhas diversas fotos em que aparece ao lado do amigo e homenageá-lo.

"Paulo amado! Genial! Atemporal! Vamos continuar postando e comemorando seu aniversário, mesmo que em outra dimensão, para que as próximas gerações saibam quem você é e o tanto que coisa incrível que fez", começou ela.

Em seguida, a apresentadora afirmou que Paulo Gustavo segue sendo inspiração para os novos comediantes. "Uma maneira única de fazer comédia. Vejo alguns novos comediantes que falam parecido com você. Porque o que você criou é para sempre e é tão forte que existe mesmo que você esteja longe. Que Deus esteja te acolhendo e te dando paz. Te amamos para sempre", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Mais homenagens

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para homenagear Paulo Gustavo, que completaria 46 anos nesta quarta-feira, 30. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeos de momentos especiais que viveu ao lado do amigo e fez uma reflexão sobre a data.

"Aquela saudade que nunca acaba. Aquele espanto que nunca passa. Aquela alegria que sempre fará falta. Parabéns, amigo. Por aqui você esta sempre entre nós", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs também dedicaram palavras de carinho ao ator. "Eterno!", disse um. "Faz falta até para quem não o conhecia pessoalmente!", declarou outro. "Legado para sempre", escreveu mais um.

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio de 2021, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Com 42 anos de idade, o humorista foi vítima de complicações causadas pela Covid-19.

