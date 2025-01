Menino ou menina? Gabriel Jesus descobre o gênero do segundo filho

Gabriel Jesus e a esposa, Raiane Lima, descobrem qual é o sexo do segundo filho juntos durante chá revelação intimista

O jogador de futebol Gabriel Jesus já sabe qual é o gênero do seu segundo filho com a esposa, Raiane Lima. Nesta sexta-feira, 24, os dois anunciaram que vão ter um menino.

A novidade foi contada aos pais por meio de uma revelação intimista. Eles fizeram um vídeo em um cenário com ursos e balões. Na hora da descoberta, o casal pintou as camisetas um do outro com a tinta azul enquanto estavam com os olhos fechados. Ao abrirem os olhos, eles descobriram que vão ter um garotão.

“É um menino! A sua família te espera com o coração cheio de amor e gratidão pela sua vida. Agora somos 4”, disse a mãe coruja na legenda.

Gabriel e Raiane já são pais de uma menina, Helena, de 2 anos.

Festa luxuosa

Helena, filha de Gabriel Jesus e Raiane Lima, completou seu primeiro ano de vida em 2023 e ganhou uma festa dos papais para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol Arsenal compartilhou uma foto em aparece ao lado de sua mãe, dona Vera Lúcia, da amada e da aniversariante, que usa um lindo vestido branco.

O atleta ainda mostrou alguns detalhes da festa, decorada com tons rosa, roxo e flores, além de um bolo rosa e dourado, com uma tiara de princesa no topo. "Celebrando o primeiro aninho da Helena. Nós te amamos", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Raiane também fez questão de celebrar o primeiro ano de vida da filha. Em sua rede sociais ela publicou um vídeo com vários momentos especiais da menina e se declarou: "24.05.2022 nunca será esquecido, pois nasceu nossa princesa tão esperada e desejada. Você é luz nas nossas vidas, tão sorridente, alegre e que nos faz tão bem. Todos os dias são especiais ao seu lado, meu amor! Hoje está completando um ano de vida, que Papai do céu te abençoe", disse a influenciadora digital.

