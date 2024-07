Marido de atleta faz apelo em meio a quadro de saúde crítico: “Ela não merece isso”

Marido da atleta Luisa Giampaoli revela detalhes sobre estado de saúde; corredora está internada há um mês e luta pela vida

Nesta quarta-feira, 24, Eduardo Schmit, marido de Luisa Giampaoli, usou as redes sociais para abrir o coração e revelar detalhes sobre o estado de saúde da atleta. Internada há um mês, ele contou que a corredora segue entre a vida e a morte, no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Através do perfil de Luisa no Instagram, Eduardo publicou um vídeo para compartilhar mais detalhes e pedir ajuda de neurologistas. Ele explicou que a atleta, uma corredora de alto rendimento, foi internada após sentir fortes dores de cabeça e perder a memória. Inicialmente, foram realizados exames para investigar suspeitas de dengue e leptospirose.

No entanto, os testes deram negativos e posteriormente foi constatada uma pneumonia. Embora Luisa tenha recebido alta após o tratamento, ela precisou retornar ao hospital devido as fortes dores de cabeça, que persistiram o tempo inteiro. Eduardo revelou que, até agora, ela não recebeu um diagnóstico preciso e encontra-se em estado grave.

"A Luísa está nos aparelhos. Pelas mãos dos homens, não tem mais volta, só por Deus, mesmo. Ela está esperando o momento dela, mas ela não veio a óbito, não foi decretado óbito", Eduardo desmentiu os rumores de que sua mulher teria falecido em seu desabafo e continuou a pedir ajuda de profissionais da área para tentar salvar sua esposa.

"Não quero ficar só com um diagnóstico, quero unir forças. Peço aqui, se alguém conhece algum neuro que possa dar uma força para a gente, a Luísa não merece isso. De repente, dá para fazer alguma coisa, gostaria de ter opiniões de mais profissionais", Eduardo declarou que fará de tudo para ajudar a esposa e disponibilizou seu número de telefone para contato.

Quem é Luisa Giampaoli?

Luisa Giampaoli é uma atleta de alto rendimento e integra a Seleção Brasileira Ibero-Americana. Com inúmeros títulos, ela terminou a maratona de São Silvestre como uma das 10 melhores brasileiras na competição. Antes de seu quadro de saúde se agravar, a atleta competiu na prova de 10 km do Poa Day Run, e conquistou a 1ª colocação.

Em sua última publicação nas redes sociais, Luisa, que conta com pouco menos de 30 mil seguidores e costumava compartilhar dicas sobre corrida, celebrou seu desempenho na competição. Ela escreveu: “Feliz pelo resultado! Parabéns a todos que participaram! Agradeço a todos que me apoiam e torcem por mim!”, disse a maratonista.