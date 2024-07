Judoca conquista medalha de bronze, comemora e desloca o ombro; veja vídeo

Nos Jogos Olímpicos de Paris, a medalha de bronze de Adil Osmanov, da Moldávia, veio acompanhada de dor.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, a medalha de bronze de Adil Osmanov, da Moldávia, veio acompanhada de dor. O judoca deslocou o ombro logo após celebrar a vitória sobre o italiano Manuel Lombardo na categoria até 73 kg do judô.

Emocionado após a vitória, o atleta de 24 anos se ajoelha e comemora. Mas faz um movimento com o ombro e sente deslocar. Felizmente, ele conseguiu se recuperar a tempo da entrega das medalhas. Esta é a segunda medalha de Osmanov nas Olimpíadas. A primeira, também no judô, com Dennis Vieru arrematando o bronze na categoria até 66 kg. As informações são do portal GE.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por betsafesportas.lt (@betsafesportas.lt)

Nadador se surpreende com descoberta sobre o filho após bronze em Paris

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o nadador Ryan Murphy conquistou a medalha de bronze nos 100m costas, mas viveu um momento ainda mais especial em seguida. Isso porque, após a cerimônia de premiação, o americano descobriu que será pai de uma menina.

O atleta, que ainda não sabia do resultado do exame, viu sua mulher Bridget Konttinen exibir uma placa revelando o sexo da filha que os dois estão esperando. "Ryan, é uma menina", dizia o cartaz.

"Então, vou ter uma menina em janeiro. Essa foi a revelação do sexo dela para mim. Foi a primeira vez que ouvi (o sexo). Obviamente, eu sabia que ela estava grávida. Nós dois achamos que seria um menino. E todos com quem estávamos conversando achavam que seria um menino", disse ele à imprensa. A informação foi divulgada pelo portal O Globo. Leia mais!

Ainda durante as Olimpíadas, jornalistas da Globo precisaram deixar o estúdio montado no Trocadero, ponto turístico com vista para Torre Eiffel, após uma ameaça de bomba na noite desta segunda-feira, dia 29 (e madrugada de terça, dia 30, na França).