Judoca brasileiro desclassificado nas Olimpíadas faz agradecimento na web

Rafael Macedo, judoca brasileiro desclassificado na disputa pela medalha de bronze, retornou às redes sociais e fez um agradecimento

Nesta quarta-feira, 31, os brasileiros se revoltaram com a disputa pela medalha de bronze no judô masculino nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro Rafael Macedo enfrentou o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou e perdeu a medalha por acúmulo de shidos (punições).

A decisão do juiz revoltou os brasileiros, principalmente após ser divulgada a súmula da luta, em que consta como "causa indeterminada" o motivo da desclassificação do judoca.

Em sua conta no Instagram, Rafael Macedo fez questão de agradecer a todos pela torcida. "Agradeço a Deus por cada passo, à minha família e esposa pelo amor e apoio, aos amigos pela torcida constante e ao Brasil por toda a energia positiva. Vamos juntos, sempre em frente", escreveu ele, que também colocou um versículo bíblico. “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Rm 8:28".

Nos comentários, Rafael recebeu muito apoio. "Tomaram de você, mas Deus vai te honrar", escreveu um internauta. "O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Você fez uma grande competição, mas infelizmente teve que lutar contra o francês e a arbitragem. Não é a primeira vez que vemos erros esdrúxulos de arbitragem nas competições", opinou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Macedo (@rafaelmacedojudo)

Classificação

Nesta terça-feira, 31, a Seleção Brasileira feminina perdeu por 2 a 0 da Seleção Espanhola e ainda jogou parte da partida com uma jogadora a menos, após Marta ser expulsa nos acréscimos do primeiro tempo.

Sendo assim, a classificação para as quartas de final nas Olimpíadas de Paris ficou bem comprometida, mas mesmo assim a Seleção conseguiu ficar em terceiro no Grupo C e garantiu a classificação. Na mesma rodada, a Austrália perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1, e Zâmbia foi goleada pela Alemanha por 4 a 1.

Esses resultados colocaram a Seleção Brasileira como uma das duas melhores terceiras colocadas, o que garantiu a vaga na próxima fase.