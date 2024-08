Jogadores emocionam com gesto após atleta receber diagnóstico de câncer

Jogadores do Kalmar AIK FK se uniram em apoio ao capitão do time, diagnosticado com câncer aos 24 anos; confira vídeo

O mundo do esporte emocionou os torcedores e provou mais uma vez que o futebol vai muito além dos campos. Os jogadores do clube sueco Kalmar AIK FK se uniram para uma ação em apoio a Markus Heman, um dos atletas da equipe, diagnosticado com câncer.

Juntos, eles decidiram raspar a cabeça no vestiário e compartilharam com o público o momento marcante. Segundo informações do jornal sueco 'Sportbladet', Heman, de apenas 24 anos, possui um tumor neuroendócrino, o qual o clube classificou como um 'câncer agressivo'.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a reação emocionante de Makus ao se deparar com o gesto de solidariedade dos colegas. Além do apoio interno, o Kalmar criou uma vaquinha para ajudar com os custos do tratamento do jogador.

"Somos o Kalmar AIK, um time de futebol sueco, e estamos nos unindo em torno de nosso companheiro de equipe e amigo, Markus Heman, que foi diagnosticado com um grave câncer neste verão. Para mostrar o nosso apoio, dedicamos um jogo a Markus e raspamos a cabeça em sinal de solidariedade. O vídeo tocou corações em todo o mundo e agora estamos transformando esse apoio em ação", declarou o clube sobre a ação.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Markus agradece apoio do clube

Em entrevista ao 'Sportbladet', Markus Heman agradeceu todo apoio e força que tem recebido dos amigos desde que descobriu o câncer. Devido ao tratamento, o jogador de 24 anos e capitão do time precisou se afastar dos campos.

"São caras ótimos, muitas lágrimas e alegria. É ótimo que tenha se tornado tão grande, mesmo internacionalmente. Foi um gesto tão legal dos meninos. Quando você tem seu jogo mais difícil da vida…", iniciou Heman, visivelmente emocionado.

"Eles significam tudo, foram incrivelmente bonitos. Tudo, desde raspar os cabelos, tatuar e mostrar apoio doentio. Não tenho palavras suficientes para explicar. Eles são meus melhores amigos e o apoio deles significa muito", declarou o atleta, por fim.