Em recente entrevista, Jade Barbosa revelou que era proibida de beber água nos treinos e, por isso, teve 15 pedras nos rins e ficou anêmica aos 17

Uma declaração da ginasta Jade Barbosa sobre seu treinamento na adolescência voltou a repercurtir nas redes sociais após ela conquistar a inédita medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris com Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. No podcast, a atleta revelou que era proibida de beber água nos treinos e, por isso, teve 15 pedras nos rins e ficou anêmica aos 17 anos.

"Tinha 15 pedras nos rins, voltei anêmica e tinha 17 anos. A gente teve um sistema de treinamento com treinadores na União Soviética e eu tive uma treinadora que ela proibia água", disse ela, que lembrou que vivia desidratada e ainda era castigada caso seu peso na balança aumentasse. "Chegava fim de semana que eu bebia um pouco mais de água, engordava 2 kg e a treinadora ficava maluca. Tinha castigo", completou.

Na época, ela foi diagnosticada com osteonecrose (morte de um segmento de osso em razão da perda de suprimento de sangue). "Ninguém nunca tinha visto essa lesão, só tinha 11 no mundo. Eu ficava sem treinar pra ver se voltava a circular sangue, mas não acontecia. Os médicos falaram que não tinha jeito", contou. E ela disse que seu pai ficou horrorizado. "Entreguei minha filha saudável com 13 anos e devolveram ela dessa forma", disse, repetindo as palavras dele.

Olha como era as condições da ginastica, por isso fico puta cm a midia ignorando a Jade pq ñ ta na final de aparelhos, se hoje as meninas tem condições dignas de treinamento foi pq ela lutou pra ñ passasem pelo q ela passou

Rebeca Andrade e Jade Barbosa protagonizam momento inusitado em entrevista

Após conquistar uma medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta Rebeca Andradedivertiu os internautas em entrevista para a TV europeia. Em um trecho compartilhado nas redes sociais, Jade Barbosa traduz a pergunta da repórter para a colega: "O quão confiante vocês estão para as finais do individual?".

Em seguida, Rebeca responde: "Eu não sei falar inglês!". Na sequência, a ginasta interrompe a tentativa de Jade de responder em inglês e fala em português. "A gente confia muito no nosso trabalho, o resultado é consequência. Nós vamos dar 110% da gente para ter o melhor resultado".