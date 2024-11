F1 2024: Veja os looks dos famosos na corrida do GP São Paulo em Interlagos

Camila Queiroz, Jade Picon, Pâmela Tomé, Sasha, Rebeca Andrade e mais famosos apostam em looks descontraídos para assistirem ao GP de Fórmula 1 (F1) em São Paulo

Neste domingo, 3, o Brasil recebeu a corrida de F1 2024 no GP de São Paulo, em Interlagos, e contou com a plateia repleta de celebridades. Vários famosos brasileiros foram até o autódromos para prestigiarem os corredores de Fórmula 1.

Com o dia nublado, as celebridades apostaram em looks descontraídos e confortáveis para circularem pelo evento. Vários artistas escolheram visuais com estilo mais esportivo, como Camila Queiroz e Caio Castro, e outros apostaram na tradicional calça jeans, como Maisa e Rebeca Andrade. Além disso, Jade Picon escolheu um visual clássico com conjuntinho estampado e Pâmela Tomé esbanjou sua beleza com um macacão jeans justo.

Confira os looks dos famosos na galeria de fotos abaixo:

Homenagem para Ayrton Senna

Antes do início da corrida de F1 2024 em São Paulo, o piloto Lewis Hamilton participou de uma homenagem para Ayrton Senna. Ele dirigiu a icônica McLaren MP4/5B em Interlagos para relembrar o legado do piloto brasileiro para o esporte.

Hamilton emocionou o público brasileiro ao carregar uma bandeira do Brasil durante suas voltas na pista.

Lewis Hamilton - Foto: Brazil News

