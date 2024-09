Goleiro morre aos 33 anos após passar mal em campeonato

O goleiro Armando Vieira de Souza Santos, de 33 anos, morreu durante um campeonato realizado em Barra do Piraí no Rio de Janeiro

No último domingo, 1, um trágico acidente abalou um campeonato amador em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O goleiro Armando Vieira de Souza Santos, de 33 anos, morreu após se sentir mal e desmaiar no campo durante o intervalo de uma partida no Royal Sport Clube, situado no bairro Santana.

A informação foi compartilhada pelo portal GE nesta quarta-feira, 4. Nas imagens da partida, publicadas no canal oficial da organização do evento, dá pra ver o momento em que o goleiro cai no gramado. Ele recebeu ajuda dos colegas de equipe. Sem ambulância disponível no local do jogo, uma viatura do Samu foi chamada e chegou alguns minutos depois.

Armando foi transportado para a Santa Casa de Barra do Piraí, que fica a quatro minutos do local onde a partida aconteceu. De acordo com informações da Prefeitura de Barra do Piraí, divulgadas pelo GE, Armando não resistiu e morreu no início da noite.

"O paciente foi atendido na Santa Casa, realizou exames, foi definido por realizar cirurgia pois havia hemorragia intra abdominal. No meio da cirurgia o rapaz teve uma parada [cardíaca] e foi reanimado. Infelizmente no CTI ele teve outra parada e não resistiu."

O corpo de Armando foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, na cidade vizinha, Volta Redonda, no dia seguinte. O laudo deve sair em até 10 dias.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barra Alerta 📢 (@barraalerta)

Morre Rebecca Cheptegei, atleta olímpica que teve corpo queimado pelo ex

A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei faleceu nesta quinta-feira, 5, aos 33 anos. Nos últimos dias, a atleta teve sua casa invadida por Dickson Ndiema Marangach, um ex-namorado, que ateou fogo em seu corpo.

Rebecca Cheptegei, que representou Uganda nas Olimpíadas de Paris 2024, estava internada em estado crítico em Eldoret, no Quênia. Ela sofreu queimaduras em 75% do corpo.