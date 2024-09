Maratonista olímpica fica em estado crítico após ter corpo queimado pelo ex

A maratonista Rebecca Cheptegei, que competiu nas Olimpíadas de Paris-2024, está em estado crítico após sofrer queimaduras em 75% do corpo

A maratonista Rebecca Cheptegei, que representou Uganda nas Olimpíadas de Paris-2024, está internada em estado crítico em Eldoret, no Quênia, onde reside e treina. A atleta sofreu queimaduras em 75% do corpo após ser vítima de um ataque com gasolina. Segundo a polícia queniana, o agressor teria sido o ex-namorado da mulher de 33 anos, Dickson Ndiema Marangach.

Segundo informações da BBC e da AFP divulgadas pelo jornal O Globo, a polícia suspeita que o homem teria entrado da casa da corredora enquanto ela e os filhos estavam na igreja. "Dickson, que havia conseguido gasolina, começou a despejar (o líquido) em Rebecca antes de atear fogo nela", disse o relatório policial.

De acordo com os investigadores, o agressor jogou combustível contra Rebecca e incendiou sua casa em Endebess. A atleta sofreu queimaduras em 75% do corpo durante o ataque. O supsoto agressor também sofreu queimaduras e foi levado para o mesmo hospital que Rebecca.

"O casal foi ouvido brigando do lado de fora de sua casa. Durante a discussão, o namorado foi visto derramando um líquido na mulher antes de queimá-la", detalhou o chefe de polícia local, Jeremiah ole Kosiom, a jornalistas.

Disputa por terreno

Ainda conforme relatado pela BBC, um documento arquivado por um administrador regional revela que Rebecca e seu ex-namorado estavam em disputa por um terreno no condado de Trans Nzoia. A maratonista teria construído uma casa na área para ficar perto dos centros de treinamento do Quênia. A investigação sobre o ataque ainda está em andamento.

Rebecca competiu nas Olimpíadas de Paris 2024, onde terminou em 44º lugar na maratona. Entre os principais feitos de sua carreira está a conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial de Corrida de Montanha e Trilha, realizado em Chiang Mai, na Tailândia, em 2022.