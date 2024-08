Ginasta brasileira cai no choro ao sofrer lesão em performance nas Olimpíadas

Ginasta brasileira Victória Borges é carregada no colo e cai no choro após se machucar durante apresentação nas Olimpíadas

Nesta sexta-feira, 9, Victória Borges participou de mais uma apresentação na classificatória de ginástica rítmica nas Olimpíadas de 2024, em Paris, na França. No entanto, a ginasta brasileira sofreu uma lesão durante sua performance e, visivelmente abalada, precisou deixar o tablado sendo carregada no colo por sua técnica.

Apesar de ter participado da primeira apresentação ao lado da equipe brasileira, que obteve uma pontuação de 35.950, Victória sofreu uma lesão na panturrilha esquerda apenas dez minutos antes de subir no tablado novamente, durante o aquecimento. Mesmo com muita dificuldade, ela conseguiu completar a performance e improvisou alguns movimentos.

Após finalizar a apresentação, a ginasta não conseguiu conter a emoção e caiu em lágrimas. Com dificuldade para caminhar, ela foi carregada do palco no colo pela técnica da seleção brasileira e deixou o tablado aos prantos. Posteriormente, a atleta foi encaminhada para receber atendimento médico e tratar a lesão.

Embora tenha conseguido completar a apresentação, a equipe brasileira recebeu uma pontuação mais baixa, de 24.950, e ficou em nono lugar na classificação geral. Como apenas os oito primeiros grupos avançam para a final por equipes, o país não conseguiu se classificar para a próxima fase e por isso, Victória ficou bastante abalada.

Nas redes sociais, Victória recebeu o apoio do público, que acompanhou seu empenho para finalizar a performance: “Imagina competir lesionada e dar um show daqueles? Temos muito orgulho de você e de todas as meninas. Vocês representaram a garra brasileira”, disse uma seguidora. “Vic, você já é vitoriosa! Muito obrigada por tudo que você fez pelo nosso país”, disse outra.

É importante destacar que Victória é atleta desde a infância e começou a praticar ginástica rítmica aos seis anos de idade. Com diversos títulos conquistados pelo Brasil, ela celebrou a realização de um sonho ao participar dos Jogos Olímpicos. "Nunca foi fácil, passei por muitos momentos desafiadores, lesões, entretanto, tive muita fé, resiliência e persistência”, contou.

