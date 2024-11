Fred Bruno se manifesta após ser chamado de 'fanfarrão' por Neymar Jr

O ex-BBB Fred Bruno foi chamado de 'fanfarrão' por Neymar Jr após apontar 'escolhas questionáveis' do jogador fora dos campos

O jornalista e ex-BBB Fred Bruno se pronunciou pela primeira vez após Neymar Jr chamá-lo de 'fanfarrão' através das redes sociais. Para quem não acompanhou, durante uma entrevista, o comunicador comentou que algumas atitudes do jogador em sua vida pessoal acabavam afetando a carreira no futebol.

Apesar de apontar 'escolhas questionáveis' do atleta, Fred Bruno também mencionou sua admiração por Neymar dentro dos campos. O jogador, por sua vez, não gostou muito da declaração e fez questão de responder à 'alfinetada'. "Esse é fanfarrão", escreveu ele em uma página no Instagram.

Na noite de quarta-feira, 27, durante a première da série documental 'Belo, Perto Demais da Luz', no Rio de Janeiro, Fred preferiu colocar um ponto final no ocorrido e afirmou que não seguirá com o assunto. "Eu sou maior da paz. Quando tem esse tipo de coisa, eu só deixo passar", afirmou ele à 'Quem'.

O que Fred Bruno falou de Neymar Jr?

Recentemente, o nome de Neymar Jr ficou entre os assuntos mais comentados da web na madrugada após o jogador de futebol responder uma declaração de Fred Bruno. Em entrevista ao programa 'Alt Tabet', o ex-participante do BBB 23 falou sobre o atleta dentro e fora dos campos.

Na ocasião, Fred Bruno mencionou sua admiração por Neymar como jogador e mencionou o quanto a vida pessoal do atleta acaba interferindo em sua carreira no futebol. "Cara, eu acho assim, são coisas totalmente diferentes. Eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo, realmente ele tem escolhas questionáveis", iniciou o ex-BBB.

"Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, chega na época de Copa do Mundo que não vai só quem entende de futebol e quem acompanha, que torce. É uma galera de fora, então tipo, tem uma galera que torce contra o Neymar, sabe? O nosso melhor jogador e o cara que quebrou todos os recordes ali, mas, realmente tem algumas coisas das escolhas da vida do Neymar fora de campo que ele tem umas escolhas ruins", completou ele.

