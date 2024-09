Medalhista olímpica, a ginasta Flávia Saraiva tranquilizou os fãs das redes sociais após passar por uma cirurgia no ombro direito

Flávia Saraiva usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para contar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia no ombro direito.

A ginasta, que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris com sua equipe, postou alguns cliques no hospital e contou que fará uma breve pausa nos seus treinamentos para cuidar da sua recuperação.

"Oiee! Depois de conseguir alcançar o principal objetivo do ano, hora de fazer uma breve pausa para recuperar o corpo e voltar ainda mais forte! Fiz uma pequena cirurgia no ombro direito, foi super tranquila e já estou em casa recuperando!", contou a atleta em seu Instagram.

Em seguida, Flávia contou que já está fazendo fisioterapia. "Também já iniciei os trabalhos de fisioterapia! O pós-operatório tá indo muito bem! Agora é focar na recuperação e, claro, continuar os treinos – porque aqui não paramos!", acrescentou.

Por fim, a ginasta agradeceu a equipe médica e as mensagens carinhosas dos fãs. "Muito obrigada a todos os profissionais que cuidam de mim com tanto carinho!! Obrigada a todos vocês também que torcem por mim!! Seguimos juntos!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Saraiva 🐯 (@flavialopessaraiva)

José Loreto tieta ginastas olímpicas durante jantar

Em sua conta no Instagram, José Loreto compartilhou com os seguidores um momento mais do que especial. O ator curtiu um jantar com a filha Bella, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Débora Nascimento.

Em um restaurante japonês localizado no Rio de Janeiro, o artista teve a sorte de encontrar o time de ginastas brasileiras que competiu nas Olimpíadas de Paris. Loreto fez questão de posar ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. "Era apenas mais um jantar de pai e filha, aí do nada avistei medalhistas olímpicas comendo sushi. Eu e minha filha amamos vocês, inspiração em nossas vidas!!! Obrigado e voltem sempre", escreveu ele na legenda da publicação. Veja a publicação!