José Loreto tieta ginasta Rebeca Andrade durante jantar

José Loreto curtiu um jantar com a filha Bella e teve a sorte de encontrar as ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira

Em sua conta no Instagram, José Loreto compartilhou com os seguidores um momento mais do que especial. O ator curtiu um jantar com a filha Bella, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Débora Nascimento.

Em um restaurante japonês localizado no Rio de Janeiro, o artista teve a sorte de encontrar o time de ginastas brasileiras que competiu nas Olimpíadas de Paris. José fez questão de posar ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

"Era apenas mais um jantar de pai e filha, aí do nada avistei medalhistas olímpicas comendo sushi. Eu e minha filha amamos vocês, inspiração em nossas vidas!!! Obrigado e voltem sempre", escreveu ele na legenda da publicação.

Atualmente, José Loreto está no ar como o Marcelo Gouveia na novela No Rancho Fundo, exibida pela Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Reflexão

José Loreto celebrou a chegada dos 40 anos, recentemente. Em um bate-bola exclusivo e divertido com a CARAS Brasil, o intérprete de Marcelo, personagem da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, brincou sobre a nova idade.

"Aos 40, melhorou tudo. Não desperdiço a minha energia com o que não quero. Piorou, o pós-treino, piorou bastante. As dores, pelo menos, eu me recuperava rapidinho. Aos 40, quero ser mais feliz. Ficar mais junto da minha família, dos meus amigos, ter mais lazer e um pouquinho menos trabalho, pouquinho", diz. "Aos 40, quero ser menos exigente comigo, (parar) de me cobrar, de me punir, de levar tão a sério", emendou Loreto.

Figurando em publicação recente da Revista CARAS, o artista compartilhou ainda suas visões de mundo e sobre a vida, após completar 40 anos. E ainda falou de seu maior presente: a filha Bella, de seis anos. A menina é fruto do antigo casamento com a atriz Débora Nascimento.

"Desculpe minha mãe e meu pai, até antes de filho, ser pai vem na frente. Ser pai da Bella mudou tudo, veio na hora certa e vira uma chave mesmo. Até aquela coisa de espírito jovem, de pular de asa delta, tudo isso me segurei. Agora penso que não posso dar chance para o azar, que não posso faltar, calculo todo o meu tempo para estar o máximo com ela. É tanta preocupação, mas é tão gratificante, vale a pena acordar com um beijinho, um cheirinho. Ela vai para a casa da mãe e eu sinto uma saudade tão gostosa, é minha parceira!", revelou o ator.