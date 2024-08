Flávia Saraiva caiu no aquecimento antes da final por equipes da ginástica artística nas Olimpíadas. E isso quase a deixou de fora da disputa

A ginasta brasileira Flávia Saraiva assustou os torcedores ao sofrer uma queda durante o aquecimento nas barras assimétricas, antes da final por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. E ela, que ganhou medalha de bronze, quase ficou de fora da disputa após o acidente.

"O médico da competição queria me tirar porque era perigoso. Eu bati a cabeça. Ele ficava me perguntando: 'Você está bem?'. E eu falava: 'Eu estou bem'. Eu acabei de cair, né. Eu preciso de um tempo, preciso respirar. Não estava nem entendendo, não sabia como estava aberto porque eu não me vi em nenhum momento. Se eu me visse, ia me desesperar", contou a atleta ao podcast Podpah.

Após garantir sua primeira medalha olímpica, Flavinha pediu a ajuda de suas amigas para não aparecer com o olho machucado. "Falei: 'Jade, passa um corretivo aqui', porque vi que na hora que a médica limpou saiu toda a minha maquiagem. Eu queria estar linda! Estava sangrando e eu: 'Mas ainda?!". Eu não sabia que eu tinha aberto embaixo do olho também. Aí ela falou: 'Ah, mas é só um pouquinho'. Aí falei para ela não passar, vai que borra", relembrou.

Além disso, ela contou o que passava pela sua cabeça naquele momento. "Ali eu falei: 'Preciso me concentrar'. Quando eu caí, gastei muita energia. A médica colou (na hora), porque não pode levar ponto. Se eu tivesse levado, tchau, saia da competição. E a Lorrane já tinha ido (se apresentar). Tinha só uma chinesa e já era minha vez. Então eu ficava apressando a médica: 'Vamos, eu preciso ir' (...). Na hora que eu caí, falei: 'Não vou perder essa oportunidade, não. Já vim para duas Olimpíadas e não ganhei medalha, tem que ser hoje'".

Veja parte da entrevista: