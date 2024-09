Filho de David Beckham abandona futebol aos 22 anos para seguir nova carreira

Filho de David e Victoria David Beckham, o jogador de futebol Romeo realizou uma grande mudança na carreira profissional; saiba mais

Filho de David Beckham e Victoria Beckham, o jogador de futebol Romeo Beckham decidiu realizar uma grande mudança em sua vida profissional. De acordo com informações do 'The Sun', o jovem de 22 anos se 'aposentou' do esporte para seguir uma nova carreira longe dos campos.

Romeo Beckham, que fazia parte da equipe B do Brentford, clube da Premier League, escolheu entrar para o ramo da moda. Além disso, o herdeiro dos famosos já teria assinado contrato de modelo com a agência parisiense Safe Management.

Ainda segundo o veículo mencionado, Romeo deve se aproximar de sua mãe, Victoria, na nova jornada. Vale lembrar que o atleta iniciou sua trajetória nas categorias de base do Arsenal, sendo dispensado logo em seguida.

Antes de migrar para a área da moda, o filho de David Beckham tentou uma carreira no tênis após passar cinco anos longe do futebol. "Romeu decidiu pendurar as chuteiras e dedicar seu tempo à carreira na moda. Ele gostou do seu tempo em Brentford, mas precisa focar sua atenção na moda, onde reside sua paixão", declarou uma fonte ao 'The Sun'.

Vale ressaltar que David e Victoria Beckham ainda não se pronunciaram publicamente a respeito da mudança de carreira do filho. Além de Romeo, os dois também são pais de Brooklyn Joseph, Cruz Beckham e Harper Seven.

