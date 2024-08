Filha de Gisele Bündchen surge com o pai nas Olimpíadas de Paris

Filha de Gisele Bündchen e Tom Brady, Vivian Lake foi flagrada enquanto acompanhava a disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles nas Olimpíadas de Paris

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady levou sua filha caçula, Vivian Lake, fruto do relacionamento com Gisele Bündchen, para curtir as Olimpíadas de Paris 2024. Na manhã desta segunda-feira, 5, eles foram vistos enquanto assistiam à final da ginástica, que teve a disputa entre Simone Biles e Rebeca Andrade.

Discreta, a jovem de 11 anos apareceu ao lado do pai enquanto prestava atenção em tudo o que acontecia durante a competição de ginástica artística direto da arquibancada. Vivian está em Paris com o pai há alguns dias e eles já acompanharam outras modalidades olímpicas ao longo da estadia na cidade.

Vale lembrar que a brasileira Rebeca Andrade foi a campeã na modalidade solo da ginástica na final das Olimpíadas de Paris e conquistou a medalha de ouro.

Vivian Lake e Tom Brady - Foto: Getty Images

Gisele Bündchen negou traição e assumiu namoro

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.