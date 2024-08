Famosos vão ao velório do ex-jogador de futebol Adílio

Corpo do ex-jogador de futebol Adílio foi velado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 6, com a presença de ídolos do esporte

O velório do corpo do ex-jogador de futebol Adílio aconteceu nesta terça-feira, 6, na sede social do Flamengo no Rio de Janeiro. O ex-atleta faleceu aos 68 anos de idade em decorrência de complicações do câncer no pâncreas.

O último adeus para ele contou com muita emoção dos amigos e familiares e também com a presença de ídolos do futebol. Entre as personalidades presentes no velório estavam Zico, Andrade, Júnior, Bebeto, Petkovic e Juan.

Durante a despedida, Zico falou sobre a morte do colega de profissão. "(Ficam) o sorriso, as brincadeiras, as tiradas, as histórias bem contadas. Foram muitos e muitos anos de amizade, não só aquele período que nós jogamos juntos. É aquele irmão que não é de sangue, mas faz parte da família da gente", disse ele ao site Globo Esporte, e completou: "Foi uma situação que a gente sabia que era grave, vinha falando com ele. O Adílio não gostava de incomodar ninguém, falar dos problemas dele, tínhamos que correr atrás pra ajudá-lo. É doloroso pra todos quando perdemos uma pessoa tão ligada a nós. (...) Ele me deixava na cara do gol toda hora, né? E aí a brincadeira era essa. Eu falava "por que você não deu para os outros?", aí ele respondia "é para você porque eu sei que vou dar e me consagrar" (risos). De olho fechado, sabíamos o que o outro ia fazer dentro do campo. O Brown era um cara sensacional, espetacular".

Quem foi Adílio?

O jogador de futebol Adílio fez a sua estreia no time profissional do Flamengo em 1975, quando tinha 18 anos. Ele recebeu o apelido de Brown por ser fã e James Brown. Em sua carreira no clube, ele marcou 129 gols e foi o 14º maior artilheiro do clube.

O atleta defendeu o time nas vitórias de cinco Cariocas, três Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Em 2019, ele foi homenageado com um busco na sede do Flamengo.