Causa da morte do ex-jogador Adílio, do Flamengo, é revelada

O ex-jogador de futebol Adílio, ídolo do Flamengo, faleceu aos 68 anos nesta segunda-feira, 5. De acordo com o site Globo Esporte, ele morreu em decorrência de complicações do câncer no pâncreas.

O atleta estava internado em um hospital no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde piorou nos últimos dias, levando-o à morte por causa do avanço do tumor.

A morte dele foi lamentada pelo time Flamengo, que postou uma homenagem para ele nas redes sociais. "Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o Manto Sagrado. Seu sorriso, sua generosidade e sua bondade encantaram a quem o conheceu. O símbolo máximo do rubro-negrismo expresso no abraço infinito: comemorar gol de título com os braços rumo aos céus, dando jeito para cabermos milhões de nós na catarse de euforia, amor e paixão. Seus gols, dribles e comemorações marcaram para sempre a história do Mais Querido. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o "Brown" como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão. Hoje, nos despedimos do nosso Camisa 8, mas para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito", escreveram.

Quem foi Adílio?

O jogador de futebol Adílio fez a sua estreia no time profissional do Flamengo em 1975, quando tinha 18 anos. Ele recebeu o apelido de Brown por ser fã e James Brown. Em sua carreira no clube, ele marcou 129 gols e foi o 14º maior artilheiro do clube.

O atleta defendeu o time nas vitórias de cinco Cariocas, três Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Em 2019, ele foi homenageado com um busco na sede do Flamengo.