Parceiros de confinamento no BBB 24, ex-participantes do reality show comemoraram o bronze conquistado por Vinicius Rodrigues nos Jogos Paralímpicos

Atleta paralímpico e ex-BBB 24, Vinicius Rodrigues conquistou o bronze na prova dos 100m classe T63 nos Jogos Paralímpicos de Paris, sua segunda medalha paralímpica. Em comemoração, os companheiros de confinamento do atleta usaram as redes sociais para parabenizá-lo.

"Pela segunda vez, o Vini é medalhista olímpico. Várias vezes ele me contou sobre os desafios de ser atleta e viver disso. Eu sei o quanto ele se cobra por resultados, o quanto é obstinado para alcançar seus objetivos. Parabéns, irmão, tenho muito orgulho de você. PS: o recorde segue com ele, hein! O mais rápido do mundo é Vinicius Rodrigues", escreveu Lucas Buda nos Stories do Instagram.

Além de Buda, outros ex-BBBs celebraram a conquista. "Medalha de superação, irmão. Você é monstro. Tá tirando, fez eu ficar emocionado ontem. Já tava ansioso! Vamos fazer um churrasco. Feliz por você, agora volta logo", disse MC Binn. "Que felicidade, amigo! Já temos que marcar de beber pra comemorar", afirmou Michel Nogueira. "É bronze, car*lho. Feliz por você, que orgulho", comemorou Nizam. "Pega [o bronze]. Irmão, o narrador te ama e a gente também", escreveu Maycon Cosme.

Vale ressaltar que a modalidade inclui atletas amputados de membros inferiores com próteses, como Vinicius Rodrigues. O brasileiro completou a prova em 12s10, superando o atual campeão mundial, o alemão Leon Schaefer, que ficou em quarto lugar. O velocista conquistou sua primeira medalha olímpica nas Paralimpíadas de Tóquio 2021, onde ganhou a prata na mesma categoria.

