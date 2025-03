Daniel Alves: Saiba o que acontece com dinheiro que ele depositou para vítima

A Justiça da Espanha absolveu o jogador de futebol Daniel Alves. Entenda o que será feito com o dinheiro que ele tinha depositado para vítima

O jogador de futebol Daniel Alves recebeu a notícia de que a Justiça da Espanha o absolveu da condenação de estupro. Ele foi detido e julgado pela acusação de que teria abusado sexualmente de uma mulher em uma boate da Espanha em dezembro de 2022. Agora, o Tribunal Superior de Catalunha chegou à conclusão de que não existiam provas suficientes para prendê-lo e julgá-lo como culpado. Com isso, ele foi absolvido do julgamento.

A partir da decisão da justiça, uma dúvida ficou no ar: e a indenização que ele deveria pagar para a vítima? Durante o processo de investigação, Daniel Alves fez um depósito na justiça no valor de 150 mil euros, cerca de R$ 800 mil, que deveria ser pago para a vítima no final do processo. Agora, de acordo com o Portal Leo Dias, o dinheiro deverá ser devolvido para o atleta quando o processo for realmente finalizado. Isso porque a suposta vítima ainda pode recorrer da decisão do tribunal .

Daniel Alves falou pela primeira vez após ser solto

O jogador de futebol Daniel Alves concedeu sua primeira entrevista após entrar em liberdade provisória. Ele ficou preso por mais de um ano sob a acusação de abuso sexual em uma boate da Espanha e foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Porém, ele pagou a fiança e está solto.

Com isso, o atleta conversou com o jornal espanhol El Periódico e falou que está tranquilo. Ele disse que precisa manter a sua rotina de ir ao tribunal toda semana e que não sabe quanto tempo ficará em liberdade por causa dos recursos que ainda cabem na justiça.

Daniel Alves disse que sua única obrigação é se apresentar ao tribunal toda semana. “É isso que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer”, disse ele. Então, ele completou: “Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”.

Jogador pagou fiança milionária

O jogador de futebol Daniel Alves saiu da prisão em março de 2024, após pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões. Ele saiu do Centro Penitenciário Brians 2, na Espanha, acompanhado de sua advogada.

A imprensa local registrou um vídeo de quando ele saiu caminhando da detenção enquanto manifestantes estavam na porta do local. Ele não parou para falar com ninguém e entrou rapidamente em um carro que já o esperava.

O brasileiro está em liberdade provisória enquanto seus advogados entram com recursos no caso da condenação dele por estupro de uma mulher em uma boate. Ele foi condenado a mais de 4 anos de detenção, mas a justiça espanhola autorizou o pagamento de fiança.

Daniel Alves ficou detido por 14 meses, sendo que foi preso em janeiro de 2023 e aguardou o julgamento na penitenciária. Agora, ele teve que entregar seus passaportes para a justiça para evitar que deixe o país e também deverá se apresentar aos juízes toda sexta-feira para cumprir a ordem de liberdade provisória.

Por enquanto não foi revelado quem pagou a fiança dele. Apesar de ser milionário, o jogador está com seus bens bloqueados. Segundo a imprensa internacional, a defesa dele teria recorrido a um empréstimo em um banco.