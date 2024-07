Cunhada de atleta morre após chegar a Paris para apoiá-la nas Olimpíadas

A atleta Maggie Steffens, jogadora do time de polo aquático dos EUA, lamentou a morte precoce da cunhada: 'Estava animada'

A atleta tricampeã Maggie Steffens enfrenta um momento delicado em sua vida pessoal. Em meio às disputas nas Olimpíadas de Paris 2024, a medalhista pelo time de polo aquático dos Estados Unidos recebeu a notícia de morte da cunhada, Lulu Conner, que faleceu após desembarcar na capital francesa para apoiá-la.

Irmã do marido de Maggie, a moça morreu devido a um problema de saúde. Segundo informações do representante da Seleção Feminina de Polo Aquático dos EUA, sem revelar muitos detalhes, Lulu Conner sofreu uma "emergência médica" pouco tempo após chegar à cidade sede dos Jogos Olímpicos.

Em declaração à 'Associated Press', a atleta Maggie Steffens lamentou a perda da familiar e contou como tem sido enfrentar o luto em meio a um momento tão importante quanto as Olimpíadas.

"Ela estava tão animada para os Jogos Olímpicos. Estamos muito próximos. Lulu era a luz do mundo, sempre trazendo muita alegria e unindo as pessoas. Estou tão fora do corpo de certa forma agora. Continuo tentando lembrar do que Lulu gostaria e como ela seria, como posso incorporar melhor o espírito dela. Lulu era alguém que dava 150% em tudo o que fazia", desabafou a jogadora.

Nadador faz descoberta surpreendente após bronze em Paris

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o nadador Ryan Murphy conquistou a medalha de bronze nos 100m costas, mas vivenciou um momento ainda mais especial na sequência. Isso porque, após a cerimônia de premiação, o americano descobriu que será pai de uma menina.

O atleta, que ainda não sabia do resultado do exame, viu sua mulher Bridget Konttinen exibir uma placa revelando o sexo da filha que os dois estão esperando. "Ryan, é uma menina", dizia o cartaz.

"Então, vou ter uma menina em janeiro. Essa foi a revelação do sexo dela para mim. Foi a primeira vez que ouvi (o sexo). Obviamente, eu sabia que ela estava grávida. Nós dois achamos que seria um menino. E todos com quem estávamos conversando achavam que seria um menino", disse ele à imprensa. A informação foi divulgada pelo portal O Globo.