Além de Flávia Saraiva, quais atletas já sofreram lesões em Olimpíadas?

Flávia Saraiva cortou o supercílio antes de conquistar bronze nas Olimpíadas de Paris, mas não é a única a sofrer uma lesão na história da competição

Nessa terça-feira, 30, a ginasta brasileira Flávia Saraiva (24) se machucou enquanto se aquecia para a final da competição por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024. A brasileira estava nas barras assimétricas quando caiu e cortou o supercílio. O acidente, que não impediu a atleta de auxiliar a equipe de ginástica na conquista da medalha de bronze, não é o primeiro a acontecer com um atleta brasileiro durante as Olimpíadas.

Ainda nas Olimpíadas de Paris 2024, a judoca Rafaela Silva (32), campeã olímpica na Rio-2016 e um dos nomes brasileiros mais cotados para a conquista de medalha em sua categoria, sofreu lesão na perna durante a luta da semifinal. Ao O Globo, a atleta revelou que sentiu o joelho esquerdo na luta contra a sul-coreana Huh Mi-mir (20): "Logo na primeira entrada, eu desequilibrei e caí no chão. Tentei avisar a treinadora porque senti meu joelho. E depois não consegui fazer mais nada".

Depois dessa luta, a judoca enfrentou a japonesa Haruka Funakubo (25) na disputa pelo bronze. Ainda lesionada, Rafaela perdeu o embate após os juízes analisarem que ela fez um movimento ilegal, o que lhe rendeu a penalização decisiva da luta.

No salto ornamental, o Brasil sofreu uma baixa antes mesmo do início dos Jogos Olímpicos 2024. O atleta Isaac Souza (25), que iria representar o país nos saltos ornamentais ao lado de Ingrid Oliveira (28), apresentou uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo durante treino realizado nas vésperas da abertura do evento esportivo. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) explicou que a não participação de Isaac se deu pela necessidade de uma cirurgia para tratar a lesão.

Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, que contou com a participação da seleção masculina de futebol, o jogador Neymar Jr. (32) sofreu uma entorse de grau 1 no tornozelo direito. A lesão ocorreu após uma partida contra a Dinamarca, em que a equipe brasileira conquistou a vitória com uma goleada de 4 a 0. Para tratar da entorse, Neymar teve o apoio de preparadores físicos, fisioterapeutas e médicos, além de se ausentar e diminuir o ritmo dos treinos. Mesmo com a lesão, o atleta foi decisivo na final contra a Alemanha e auxiliou a seleção olímpica masculina a conquistar o ouro.