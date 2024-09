Virginia ganha incentivo do público para tomar decisão após nascimento do filho

Leitores da CARAS Brasil votaram na enquete e opinaram sobre decisão de Virginia após o nascimento de José Leonardo; veja resultados parciais

Virginia Fonseca (25) se tornou assunto nesta semana com o nascimento de José Leonardo, terceiro filho fruto da relação com Zé Felipe (26). A influenciadora, que deu à luz o terceiro herdeiro no domigo, 8, não parou de trabalhar e segue publicando conteúdos nos Stories do Instagram.

Os leitores da CARAS Brasil puderam opinar na enquete sobre a decisão de Virginia . Os internautas então se dividiram entre os que achavam que ela deveria descansar, e os que apoiavam a empresária em continuar trabalhando mesmo pouco tempo após o nascimento do bebê.

Até o momento, os resultados parciais da enquete apontam que apenas 21,4% dos votantes concorda com a atitude da empresária. Do outro lado, estão 78,6% dos leitores defendendo que Virginia deveria aproveitar o momento para descansar.

A empresária deve receber alta e poder ir para casa até a manhã desta quarta-feira, 11. De acordo com a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, a decisão acontece em conjunto com a pediatra, Kennya Gonzaga Moura.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana também disse que a etapa pré-natal da empresária foi impecável, tendo comparecido a todas as consultas, feito todos os exames e seguido todas as orientações e prescrições médicas.

"Virginia e Zé Felipe estavam ansiosos para ver a carinha do bebê, mas nãos nervosos. Estavam muito tranquilos na sala de parto e curtiram muito cada detalhe. O vovô Leonardo [também] estava presente, curtindo muito com toda a família e amigos que estavam na hora do nascimento", completou.

