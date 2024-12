Zilu Camargo recebe visita do filho e da nora no Natal: 'Muito especial'

Em Orlando, nos EUA, Zilu Camargo recebe visita de Igor Camargo e a noiva dele, Amabylle Eiroa; empresária passou o Natal com eles

De volta aos EUA, Zilu Camargo recebeu a visita de seu filho, Igor Camargo, e da noiva dele, a arquiteta Amabylle Eiroa, durante o Natal. Em sua rede social, a empresária compartilhou uma foto com o casal e falou sobre estar ao lado de pessoas de que ama.

Além de cliques com eles, a famosa ainda compartilhou outros registros da comemoração natalina ao lado de amigos. A cantora Simone Mendes e o marido dela, o empresário Kaká Diniz, eram alguns dos presentes na reunião fora do Brasil.

"Meu Natal com essas pessoas maravilhosas foi simplesmente fantástico! Tudo perfeito", escreveu Zilu. "Passar o Natal com pessoas que amo, foi muito especial. Amo vocês", falou a mãe de Wanessa Camargo ao surgir ao lado do herdeiro mais novo e a nora.

Nos comentários da publicação da sogra, Amabylle fez uma reflexão e se declarou: "Se eu tivesse a maturidade e conhecimento dos fatos que tenho hoje, teria poupado muito sofrimento que poderia ser evitado. Porém, a vida funciona assim: há experiências pelas quais precisamos passar para crescer, entender e nos transformar. Que Deus te abençoe! Estaremos juntos sempre! Também amamos você".

A filha Camilla Camargo, que passou a data no Brasil com sua família, também deixou um recado para a mãe. "Te amo meu amor", disse a atriz. É bom lembrar que Wanessa Camargo passou a data com Dado Dolabella e a família de Zezé Di Camargo. Inclusive, ela acompanhou o nascimento da filha dele com Graciele Lacerda.

Zilu Camargo exibe a cozinha luxuosa de sua nova casa nos EUA

A socialite Zilu Camargo se mudou! Recentemente, ela apareceu nos stories do Instagram para contar que está em Orlando, nos Estados Unidos, para organiza a sua mudança de casa.

A estrela contou que está no meio da organização do seu novo lar e sem tempo para ficar mais presente nas redes sociais, mas contou que a mudança está quase finalizada. Inclusive, ela deu um spoiler de como é sua nova casa.

Zilu mostrou um pouco de como é a cozinha, que tem móveis todos brancos e com detalhes em dourado, e também registrou um pouco da sala de estar, que tem sofá branco em formato curvo. Veja os detalhes aqui!