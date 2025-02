O cantor Junior Lima também fala sobre o sucesso na infância e a importância da presença dos pais para que a fama não subisse à cabeça dele e da irmã, Sandy

O cantor Junior, de 40 anos, relembrou detalhes do começo da carreira nos anos 1990 , com apenas cincos anos com a irmã, a cantora Sandy, que na época tinha seis. Além de falar ter iniciado a trajetória artística cedo, o famoso destacou os desafios da paternidade , já que ele e a esposa, a designer Monica Benini, são pais de Otto, de sete anos, e Lara, de três.

Segundo ele, ser pai mudou completamente a vida como casal e também como indivíduos. “É muito isso, é uma revolução absoluta na vida, mas você não consegue mais se imaginar sem, sabe?”, disse em entrevista à Mari Palma, no Na Palma da Mari.

E afirma que é um trabalho em que não existem férias. Mas ao mesmo tempo,é um estímulo para a própria vida, que o fez até refletir a experiência pode não ser para todo mundo.

“Se você não está preparado para essa revolução, não tenha filhos, porque não é fácil, não é para qualquer um, sinceramente”, disse. “Você acaba vendo um monte de negligência porque a pessoa, no fundo, não queria que a vida dela se transformasse daquele jeito, não estava preparada nem espaço emocional para isso – e tem que ter para fazer direito. Eu acho que o trabalho mais difícil que você tem é criar um filho. É muito desafiador, muito”.

Carreira

Ainda na entrevista Junior falou que a experiência de ter começado tão cedo, com toda a exposição da fama, trouxe muitas marcas. Embora tenha lidado com crises de pânico, o cantor disse que o período o ajudou a amadurecer e a ganhar mais “casca”.

“Eu tenho meus momentos de crise, tenho momentos em que ainda me ardem as coisas que eu vivi . Mas já de um lugar muito mais confortável”, confessou.

Junior e Sandy sempre tiveram os pais Noely e Xororó os acompanhando no "show business". “Foi muito importante inclusive no ponto de não deixar a gente se deslumbrar com tudo que a gente viveu, com a vida surreal que é passageira, não é realidade”, refletiu.

Uma frase que ele ouvia muito da mãe era: “Vocês não são famosos, vocês estão famosos”, lembrou.

