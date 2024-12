De chinelo, camiseta e bermuda, Xororó exibe habilidades com a marcenaria

O cantor sertanejo Xororó, de 67 anos, volta a exibir a aptidão ao compartilhar um registro fazendo reparos em sua casa nesta segunda-feira, 30

O cantor sertanejo Xororó, de 67 anos, voltou a exibir as suas habilidades com a marceria em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 30. O artista compartilhou um vídeo em que aparece de camiseta, bermuda e chinelo e afirma que precisou fazer alguns reparos em sua casa. No registro, acompanhamos o sertanejo trocar as tábuas do deck.

"Final de ano, antes das férias o Vô Geppetto teve que dar uma forcinha aqui em casa", começou. "A gente ficou essas tábuas do deck, mas me lembrei de filmar somente agora... Estou trocando toda essa frente aqui que estava danificada. A madeira com o tempo vai apodrecendo, por mais que você passe o verniz para proteger, ela não resiste. A daqui está com um pouco mais e oito anos e estragou várias madeiras", explicou.

O reparo durou mais de três horas. "Esse suor aqui não é à toa não, já faz umas três horas de trabalho. O importante é que está ficando bom", afirmou Xororó, que ainda provocou o amigo Leonardo, mostrando como se usa prega com o martelo.

O cantor compartilha, com frequência, seus projetos como marceneiro com os seus seguidores. Inclusive, Xororó já construiu muitos brinquedos de madeira para os netos. O artista é avô de Theo, de 10 anos, fruto do relacionamento que a sua filha, Sandy, teve com Lucas Lima, e de Otto, de sete anos, e Lara, de três anos, do casamento do seu filho, Junior Lima, com Mônica Benini.

Como é a fazenda de Xororó?

Xororó, da dupla com Chitãozinho e pai de Sandy e Junior, é dono de uma fazenda luxuosa no interior de Goiás. A propriedade é mantida longe dos holofotes pela família como um refúgio para eles em meio a rotina puxada de shows.

No entanto, o artista já revelou alguns detalhes do local nas redes sociais. É possível ver a área externa da casa da fazenda que conta com piscina e uma grande área de lazer para a família interagir e se divertir. Confira!

