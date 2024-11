Xand Avião se declara para a esposa em aniversário de casamento: 'Meu sonho'

O cantor Xand Avião completou 10 anos de casado com Isabele Temoteo e comemorou a data especial com uma declaração para a esposa

Xand Aviãousou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para comemorar uma data muito especial. O cantor completou 10 anos de casado com Isabele Temoteo e celebrou mais um ano de união com uma bela mensagem.

Em seu perfil no Instagram, o artista recordou algumas fotos de quando os dois se casaram e também incluiu registros atuais e se declarou para a amada. "11.11: São 10 anos ao seu lado e o coração ainda bate mais forte a cada dia", começou o texto.

"Não é só tempo, é amor que se renova, é aprendizado, é o companheirismo. Nega, você é a minha história, o meu melhor capítulo e o meu maior sonho realizado. Que venham muitos mais anos juntos, porque a vida ao seu lado é o lugar onde sempre quis estar. Te amo para sempre, Isabele Temoteo! Que venham os próximos 10", completou Xand.

Xand e Isabele são pais de Enzo e Isabella. O cantor também é pai de Águida Hadassa e Adryan Alexandre.

Confira:

Xand Avião semeia herança musical

Xand Avião é inspiração como músico de talento e sucesso para seus quatro filhos: Águida Hadassa, Adryan Alexandre, Enzo e Isabella – os dois últimos, do relacionamento com a influenciadora digital Isabele Temoteo (41), com quem é casado há 20 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a veia musical dos herdeiros: "Dos quatro filhos, três cantam muito bem".

Em seguida, Xand explica: "A mais velha, Águida, tem uma voz sem igual, mas não quer seguir essa carreira. Adryan gosta de música, mas não é musical. Enzo, com certeza, vai seguir a carreira de cantor e produtor musical. Bebella canta superbem, mas não quer cantar". O cantor ainda ressalta um conselho muito valioso que costuma dar para os herdeiros. "O que mais falo é que não tem nada fácil, não é porque é filho do Xand Avião que as portas irão se abrir", conta. Confira a entrevista completa!

