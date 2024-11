William Bonner faz aniversário e ganha homenagem da filha

O jornalista William Bonner completou 61 anos de idade e recebeu uma homenagem da filha Beatriz Bonemer nas redes sociais

No último sábado, 16, William Bonner completou 61 anos de vida e recebeu algumas homenagens nas redes sociais.

Beatriz Bonemer, filha do jornalista com Fátima Bernardes, compartilhou uma foto do pai em seu Instagram Stories e se declarou.

"Te amo e tenho sempre muito orgulho de você. Feliz aniversário", escreveu a jovem, que é irmã gêmea de Laura e Vinicius, todos com 27 anos.

Em seu Instagram Stories, Natasha Dantas, esposa de William, mostrou um pouco da decoração da festa. É possível ver bexigas azuis e diversas plaquinhas com felicitações. "Viva ele", escreveu ela.

Futuro no Jornal Nacional

O apresentador William Bonner é um dos âncoras do Jornal Nacional, exibido pela Rede Globo, e também executa a função de editor-chefe. Ele está no telejornal há mais de duas décadas e, recentemente, a possibilidade de aposentadoria dele começou a ser questionada na internet. Tanto que o colunista Flávio Ricco trouxe à tona alguns rumores que circulam pela emissora carioca.

De acordo com Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, os rumores dizem que Bonner pode deixar o Jornal Nacional nos próximos anos. O colunista contou que existe a dúvida se o apresentador ficaria na emissora até 2026, quando vai acontecer a próxima eleição para presidente e outros cargos públicos. Inclusive, esta seria uma decisão do próximo comunicador.

Além disso, Ricco apontou que o substituto de William Bonner em caso de uma aposentadoria já estaria definido. O colunista revelou que o nome mais cotado é o de Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje e é substituto de Bonner em alguns momentos do ano.

Em junho de 2023, o apresentador William Bonnerusou as redes sociais para falar sobre as frequentes fake news com seu nome. Em seu Instagram, o âncora do Jornal Nacional postou uma foto em que aparece deitado e negou que está saindo da Globo e que está se aposentando.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria", disse o apresentador.

