Viviane Araujo relembra perrengue durante Carnaval e revela truque

Viviane Araujo relembrou um perrengue que enfrentou durante um Carnaval e contou o truque utilizado para resolver a situação

Sem sombra de dúvidas, Viviane Araujo é um dos nomes principais quando o assunto é Carnaval. Porém, nem tudo é lindo como parece e a festa popular é repleta de desafios.

A atriz participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do Multishow, e relembrou um perrengue que enfrentou em 2020, quando ela desfilou em Santos pela escola União Imperial. Viviane precisou colar as partes íntimas para não mostrar demais durante o desfile.

"O desfile acontece uma semana antes do Carnaval do Rio. Fui um dia antes para experimentar a fantasia em Santos. Experimentei a base do maiô e depois iriam apenas adereçar, colocar as pedras e tudo certo... só que não", começou ela.

Ao experimentar o look um pouco antes de entrar na avenida, Viviane percebeu que havia algo errado. "Quando eu coloquei o body, estava faltando tecido nas partes de baixo. Eu entrei em pânico, fiquei desesperada. Estavam os dois lados para fora. Quando eu experimentei a base, ela tinha ficado um pouco frouxa em baixo. Então, tiveram que diminuir o fundo. Acho que diminuiu a parte de trás e afinou muito a parte da frente. E quando o tecido é bordado não fica maleável, ou seja entrou tudo", relembrou.

A solução encontrada foi colar as partes íntimas com esparadrapo. "Gente, a minha não é pequenininha. Então peguei uma parte, juntei a outra e colei", contou.

Foto antiga

Viviane Araujo também resolveu entrar na trend que tem viralizado nas redes sociais. A tendência consiste em comparar uma foto da adolescência com uma atual.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que compara as duas imagens. "Perdendo os traços da adolescência", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Mulher tu já nasceu linda e com o tempo conseguiu ficar mas linda ainda", escreveu uma internauta. "E continua linda, impressionante como sempre foi perfeita", elogiou outra. "Você sempre foi linda e a sua humildade que torna essa belíssima mulher", escreveu uma terceira.