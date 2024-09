Virginia realiza festa surpresa de aniversário para funcionário da família

A influenciadora Virginia e o marido, Zé Felipe, surpreenderam o motorista da família com uma festinha de aniversário; confira vídeo

Dia de festa na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe! A influenciadora digital usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 3, para compartilhar com o público alguns momentos especiais da surpresa realizada especialmente para Saraiva, funcionário da família.

Em seu Instagram oficial, Virginia contou que preparou uma festinha de aniversário para o motorista das filhas, Maria Alice e Maria Flor, que está completando mais um ano de vida. Nas imagens publicadas pela apresentadora do SBT, é possível perceber o quanto Saraiva ficou emocionado com o gesto dos patrões.

Ao lado de outros funcionários, Virginia, Zé Felipe e Margareth Serrão, mãe da famosa, entraram na cozinha da mansão cantando o famoso 'parabéns', com direito a bolo e velas. "Que Deus dê sempre muita saúde, amor, paz, sabedoria e muitos e muitos anos de vida!", escreveu a mamãe das Marias na legenda.

Em seguida, a nora do cantor Leonardo ainda mostrou que Maria Alice e Maria Flor ganharam o primeiro pedaço de bolo do aniversariante. "Viva o vovô Saraiva", declarou Virginia Fonseca em uma foto das herdeiras com o motorista.

Confira os registros:

