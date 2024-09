Leonardo se encanta com presente simbólico da neta: 'Muito carinho'

Que amor! Leonardo foi surpreendido por uma das netas com um presente bastante especial representando sua família; veja fotos

O cantor Leonardo foi surpreendido por uma das netas com um presente bastante especial. No domingo, 1, o artista sertanejo usou as redes sociais para compartilhar uma foto da lembrancinha simbólica recebida por Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo.

Na imagem publicada nos stories do Instagram, Leonardo posou sorridente ao lado da neta, do herdeiro e da nora, Thais Gebelein, que prestigiaram uma apresentação do familiar. Esbanjando alegria, o cantor apareceu segurando uma mini árvore genealógica feita especialmente para ele.

"Árvore genealógica feita com muito carinho para o vovô", escreveu Leonardo na legenda da postagem. O presente dado por Maria Sophia trata-se de um quadro com bonequinhos de Lego, com todos os membros da família do famoso.

++ Virginia Fonseca arruma mala de maternidade para receber José Leonardo

A esposa de Pedro Leonardo mostrou detalhes da surpresa especial em suas redes sociais. No registro, é possível perceber a presença de Poliana Rocha, esposa do artista, os demais filhos do famoso, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas, João Guilherme, Monyque Isabella e Zé Felipe.

As noras de Leonardo, incluindo Virginia Fonseca, Bruna Marquezine, Thais Gebelein, Hariany Almeida e Jessica Kalossi também aparecem no quadro. A árvore genealógica ainda conta com Noah, Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, Maria Sophia e Maria Victória, netos do cantor.

Confira as fotos do presente de Leonardo:

Leonardo ganha presente da neta - Reprodução / Instagram

Leonardo ganha presente da neta - Reprodução / Instagram

Leonardo ganha presente da neta - Reprodução / Instagram

Leonardo ganha presente da neta - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais (@thais)

Leonardo surpreende com pedido divertido para fãs durante show

Um vídeo divertido do cantor Leonardo arrancou risadas do público. O registro, que começou a circular nas redes sociais nesta semana, foi gravado durante uma interação do artista com os fãs em um show.

Nas imagens compartilhadas pelo perfil no Instagram 'Conceito Sertanejo', Leonardo aparece descontraído conversando com a plateia quando faz uma pausa para um pedido inusitado e específico: alguma bebida que não seja água; confira mais detalhes!