Rafaella Justus comemora aniversário da irmã discreta: 'Alma linda'

No aniversário da irmã discreta, Luiza Justus, Rafaella Justus se declara e encanta ao postar momentos ao lado da empresária; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, comemorou o aniversário de uma de suas irmãs nesta terça-feira, 15. Em sua rede social, a adolescente postou fotos com Luiza Justus e celebrou a vida da empresária.

Uma das herdeiras mais discretas do apresentador, a aniversariante mora nos EUA e raramente aparece nas redes sociais. Nas festas e comemorações, Luiza Justus, fruto do antigo casamento de Roberto Justus com Gisela Prochaska, acaba aparecendo nos cliques com a família e dessa vez não foi diferente ao ser homenageada por Rafa.

"Hoje é o aniversário dessa pessoa de uma alma linda que ilumina tudo e todos por onde passa! Luiza Justus que sorte a minha poder te chamar de irmã! Obrigada por ser tão você: divertida, leve, cheia de vida, companheira e de um coração gigante! Estar ao seu lado é ver como tudo fica mais leve, mais bonito e mais feliz. Você merece toda a felicidade do mundo! Conte comigo para sempre, I will always be here for you! Te amo", escreveu a adolescente.

Rafaella Justus conta como é sua rotina com pais separados

A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, está acostumada a se dividir entre as casas dos pais. Filha de pais separados, desde que era bem pequena, ela sempre teve que ficar a cada momento com um deles. Em entrevista ao podcast PodDelas, a adolescente contou como funciona a divisão de sua guarda compartilhada.

A jovem contou que passava três dias da semana na casa de um deles e dois dias, mais o final de semana na casa do outro. Atualmente, como ela já é uma adolescente, a divisão está mais flexível.

"Agora eu fico um final de semana com cada, às vezes com as amigas também. Na semana, eu sou livre para escolher. Às vezes eu vou para a casa do meu pai quando não quero jantar sozinha [na segunda-feira - quando a mãe faz curso de culinária durante a noite]. E às vezes fico sozinha em casa porque é bom, mas eu vou escolhendo. No jantar dos filhos [por parte de pai], eu durmo na casa do meu pai para facilitar”, contou ela.

