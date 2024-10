Em homenagem ao Dia das Crianças, Virginia Fonseca surpreendeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, com café da manhã na cama e presentes

A manhã deste sábado, 12, foi animada para a família de Virginia Fonseca. Em homenagem ao Dia das Crianças, a influenciadora preparou uma surpresa para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e mostrou tudo nas redes sociais.

Os preparativos já começaram no café da manhã. Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora do 'Sabadou' mostrou que se empenhou para preparar a primeira refeição do dia, acordando as herdeiras com um café da manhã na cama caprichado.

Na sequência, as irmãs ganharam o tão esperado presente: Patins! Cada uma também ganhou um kit com joelheira e capacete. "É para não cair", disse Maria Alice sobre os equipamentos de proteção.

"Feliz dia das crianças, minhas princesas. Amo vocês mais que tudo", declarou Virginia, que ainda exibiu registros das pequenas andando de patins pela primeira vez.

Virginia Fonseca mostra tatuagem em homenagem a José Leonardo

Na última quinta-feira, 10, Virginia Fonseca aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A digital influencer já tinha as mãozinhas das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, tatuadas na costela.

Agora, a famosa adicionou o pézinho de José Leonardo, de um mês, seu terceiro filho com Zé Felipe. Virginia fez questão de posar com o bebê no colo para exibir o novo desenho. Além disso, a loira possui desenhos de todos os membros da família no braço e fez questão de colocar o baby para completar a tatuagem.

"As tatuagens foram atualizadas. Mamãe te ama filho!!! Não faria isso com outra pessoa a não ser o @hctorvalentim_tattoo, gratidão amigo, amo seu trabalho, parabéns pelo seu talento", escreveu ela na legenda.