Virginia Fonseca mostra tatuagem em homenagem a José Leonardo

Virginia Fonseca fez novas tatuagens em homenagem ao filho caçula José Leonardo e fez questão de mostrar o resultado nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 10, Virginia Fonseca aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A digital influencer já tinha as mãozinhas das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, tatuadas na costela.

Agora, a famosa adicionou o pézinho de José Leonardo, de um mês, seu terceiro filho com Zé Felipe. Virginia fez questão de posar com o bebê no colo para exibir o novo desenho. Além disso, a loira possui desenhos de todos os membros da família no braço e fez questão de colocar o baby para completar a tatuagem.

"As tatuagens foram atualizadas. Mamãe te ama filho!!! Não faria isso com outra pessoa a não ser o @hctorvalentim_tattoo, gratidão amigo, amo seu trabalho, parabéns pelo seu talento", escreveu ela na legenda.

Desabafo

A influenciadora digital Virginia Fonseca sofre há tempos com dores de cabeça intensas e constantes. Após fazer exames e até ressonância sedada, a empresária desabafou na quarta-feira, 09, sobre não aguentar mais o incômodo em seu corpo.

A esposa do cantor Zé Felipe então relembrou que após o nascimento de sua segunda filha, Maria Flor, que nas próximas semanas completará dois anos, ela sofreu algo semelhante do que está enfrentando agora após um mês da chegada de José Leonardo. Na época, ela contou que tomava remédio para o dia inteiro, mas que não quer fazer isso novamente.

Contudo, a apresentadora comentou que está chegando em seu limite e foi então que pediu dicas de seus seguidores e uma falou sobre ela tirar a prótese de silicone. Para quem não sabe, muitas mulheres estão tirando o implante por conta da "doença do silicone", termo popular usado para o conjunto de sintomas e reações autoimunes que a prótese causa no organismo da pessoa.

"Vei... eu sou muito travada! Muito! E isso faz minha cabeça doer o dia todo. Na parte da manhã e da tarde é sempre mais leva as dores, acredito que é porque ainda não fiquei tensionada! Chega a noite piora... O que que será que eu posso fazer pra não ficar tão tensionada?", disse o que está acontecendo.

"Direto me pego com os ombros assim, não consigo relaxar, até na hora de dormir...", contou. "Acabei de tomar um relaxante muscular daqueles que derruba mesmo, não vou falar o nome, mas quem conhece sabe. No pós-parto da Flor fiz tratamento com ele de 12h em 12h, ficava o dia todo dopada. Não queria fazer isso agora de novo, mas já não tô sabendo que que eu faço mais", escreveu.

Por fim ela desabafou e pediu ajuda: "Não aguento mais sentir dor de cabeça. Alguém sabe de alguém nesse mundo pra me salvar?". Foi então que o internauta falou sobre o silicone e Virginia falou que irá ver isso: "Então, o Zé falou disso comigo... Vou atrás pra ver sobre".